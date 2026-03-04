Epstein-zaak: Bill Clinton geeft uitleg over een foto waarop hij met een vrouw in een jacuzzi te zien is

Toen Bill Clinton
vrijdag door een commissie van het Huis van Afgevaardigden werd ondervraagd, moest hij reageren op de foto die viraal was gegaan.Voormalig Amerikaans president Bill Clinton
heeft voor een congrescommissie getuigd over een foto van hem in een jacuzzi die was vrijgegeven in documenten met betrekking tot de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.
De door de Republikeinen gedomineerde commissie van het Huis van Afgevaardigden publiceerde maandag video's van het achter gesloten deuren afgelegde getuigenis onder ede van de Clintons
, dat vrijdag plaatsvond.
Toen hem gevraagd werd naar een foto waarop hij te zien was in een jacuzzi met een vrouw van wie het gezicht onherkenbaar was gemaakt, zei de voormalige Democratische president dat hij er "vrijwel zeker" van
was dat de foto was genomen in een hotel in het sultanaat Brunei, aan het einde van een "zeer lange vlucht naar Azië"
voor het aids-programma van zijn stichting. Jeffrey Epstein
en zijn medeplichtige Ghislaine Maxwell waren ook op die reis, voegde Bill Clinton eraan toe.