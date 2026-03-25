Iran: VS onderhandelen met zichzelf

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 7:04
TEHERAN (ANP/RTR) - Een woordvoerder van het Iraanse leger heeft de Verenigde Staten bespot om uitlatingen over mogelijke onderhandelingen over het conflict in het Midden-Oosten. Volgens Iraanse staatsmedia zei hij dat Washington "met zichzelf onderhandelt".
De reactie volgt op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die stelde dat Teheran bereid is een akkoord te sluiten om de oorlog te beëindigen. Volgens berichten ligt er een voorstel voor een staakt-het-vuren van een maand en een plan met vijftien punten bij Iran, dat de gesprekken heeft ontkend.
"Heeft jullie innerlijke strijd het punt bereikt dat jullie met jezelf onderhandelen?", zei Ebrahim Zolfaghari, woordvoerder van het militaire hoofdkwartier Khatam al-Anbiya. "Mensen zoals wij zullen nooit met mensen zoals jullie kunnen opschieten."
Zolfaghari stelde ook dat eerdere energieprijzen niet zullen terugkeren zolang Washington niet erkent dat de stabiliteit in de regio wordt gewaarborgd door de Iraanse strijdkrachten.
