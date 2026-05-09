Alarm voor (oudere) dropeters

gezondheid
door Ans Vink
zaterdag, 09 mei 2026 om 17:39
De FDA, de hoogste gezondheidsorganisatie van de VS, heeft een waarschuwing uitgegeven over . Drop eten is niet zonder gevaar, zegt de FDA in een verklaring deze week. Met name dropeters van 40-jaar of ouder worden gewaarschuwd zich te beperken. Je moet niet meer dan een per dag eten. Anders loop je een verhoogd risico te moeten worden opgenomen met hartritmestoringen (aritmie). Teveel drop kan ook leiden tot uitschieters in je bloeddruk, oedeem en in het uiterste tot : het hart kan het bloed niet meer rond pompen, en daardoor neemt de druk in de hartholten en het vaatstelsel toe. Allemaal volgens de FDA Oorzaak: Glycyrrizinezuur, de zoetstof die drop drop maakt. Die is niet goed voor je gezondheid. De FDA geeft de volgende richtlijnen: - eet ongeacht je leeftijd niet teveel drop - als je dat toch hebt gedaan en je krijgt last van je hart, neem dan geen drop meer en neem contact op met een arts - Drop kan invloed hebben op je medicijnen. Als je veel drop eet informeer dan bij je apotheek of dat (extra) kwaad kan
Bron(nen): Today FDA
