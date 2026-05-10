10 dingen die je moet hebben als kampeerder

Kampeerders hebben meestal weinig ruimte, maar wél behoefte aan slimme spullen die het leven buiten een stuk comfortabeler maken. Daarom zijn compacte, praktische gadgets de beste aankoop (of cadeau) voor wie met tent, caravan of busje op pad gaat.

1. Muggenlamp voor rustige avonden

Een kleine, draagbare muggenlamp met UV‑licht houdt zoemende plaaggeesten op afstand, zodat je ’s avonds buiten kunt zitten zonder lekgeprikt te worden.

2. Warmtestift tegen jeuk

Een elektronische warmtestift wordt kort verhit en kan de jeuk van muggenbulten snel verminderen – ideaal voor gevoelige kampeerders en gezinnen met kinderen.

3. Compacte kruidenstrooier

Met een alles‑in‑één kruidenstrooier (zout, peper en populaire specerijen) tover je eenvoudige campinggerechten om tot smaakvolle maaltijden, zónder een hele keukenkast mee te slepen.

4. Oplaadbare campinglamp

Een dimbare, oplaadbare lamp met lange accuduur zorgt voor veilig licht rond de tent of camper, zeker op plekken waar het ’s nachts écht donker wordt.

5. Stevig outdoor‑kleed

Een speciaal outdoor‑kleed onder de campingtafel of bij de stoelen houdt vuil buiten en maakt de kampeerplek net wat huiselijker – én het is makkelijk schoon te maken.

6. Draagbare handstofzuiger

Een kleine, accu‑aangedreven handstofzuiger helpt om zand, kruimels en hondenharen in camper of caravan in een paar seconden weg te werken.

7. Ruimtebesparende gas‑grill

Omdat houtskool op veel campings niet is toegestaan, is een compacte gas‑grill een ideaal cadeau voor iedereen die toch wil barbecueën op vakantie

8. Onbreekbare wijnglazen

Breukvaste wijnglazen combineren kampeergemak met een beetje luxe, zodat de borrel niet langer uit een mok of plastic beker hoeft te komen.

9. Handige eerste‑hulp‑kit

Een compacte EHBO‑set met pleisters, verband en schaar hoort in elke camper of rugzak thuis en komt altijd van pas bij kleine ongelukjes.

10. Robuuste isoleerfles

Een goede thermos- of isoleerfles houdt koffie warm tijdens frisse ochtenden en water koel tijdens lange zomerdagen – een cadeau dat letterlijk het hele jaar meegaat.