Iran: we gaan op een andere manier samenwerken met IAEA

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran gaat op een andere manier samenwerken met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), aldus minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. "Onze samenwerking met het agentschap is niet gestopt, maar zal een nieuwe vorm aannemen", verklaarde de bewindsman tegenover diplomaten. Hij zei dat verzoeken om nucleaire installaties te inspecteren "per geval zullen worden beoordeeld".

De relatie tussen de IAEA en Iran staat onder druk sinds de VS en Israël de nucleaire infrastructuur in het land bombardeerden. Het atoomenergieagentschap had aangegeven dat Iran zich niet aan nucleaire verplichtingen houdt. Daarmee maakte het volgens Iran de weg vrij voor de aanvallen. Iran besloot daarna de samenwerking met de IAEA aan banden te leggen en de internationale toezichthouder haalde inspecteurs terug uit het land.