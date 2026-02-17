ECONOMIE
Schaatssters houden zilver over aan ploegenachtervolging

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 16:56
anp170226138 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatssters hebben op de Olympische Spelen in Milaan genoegen moeten nemen met het zilver op de ploegenachtervolging. De regerend wereldkampioen met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud verloor in de finale in het Milano Speed Skating Stadium van titelverdediger Canada met een verschil van 0,96 seconde. Het brons ging naar Japan.
Het is het zesde Nederlandse zilver in het langebaanschaatsen. Nederland staat met verder zes keer goud en een keer brons op dertien medailles.
Eerder dinsdag grepen de mannen van bondscoach Rintje Ritsma naast het brons op de ploegenachtervolging.
