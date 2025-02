Iran wil niet direct met VS onderhandelen over kernprogramma

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran wil niet direct onderhandelen met de VS over zijn nucleaire programma. De Verenigde Staten hebben aangekondigd "maximale druk" uit te oefenen op Iran, maar Iran zal daaronder niet bezwijken, zei minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi in een gezamenlijke persconferentie met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.

"Er komt geen mogelijkheid voor directe gesprekken tussen ons en de Verenigde Staten over de nucleaire kwestie zolang op deze manier maximale druk wordt uitgeoefend", aldus de minister.

Maandag heeft de Amerikaanse regering nieuwe sancties aangekondigd tegen de Iraanse oliesector. Olie is de belangrijkste inkomstenbron voor het land. Trump wil Iran onder druk zetten door de olie-export uit het land zoveel mogelijk terug te dringen, om vervolgens een deal te sluiten met het land.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, had vorige maand al gezegd dat onderhandelingen met de VS "slim, verstandig, noch eerzaam" zouden zijn. Toch sloot hij ze nog niet uit.