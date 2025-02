Minstens 95.000 Russen gedood in Oekraïne volgens telling site

LONDEN (ANP) - De invasie van Oekraïne heeft in drie jaar tijd zeker 95.000 Russische militairen het leven gekost, stelt de onafhankelijke Russische site Mediazona. Die houdt in samenwerking met de BBC een telling bij van gesneuvelden die in openbare bronnen zijn genoemd.

De makers van de lijst baseren zich onder meer op regionale autoriteiten in Rusland, berichten op sociale media van familieleden van omgekomen soldaten en lokale nieuwsberichten. Ze hebben een vaste methode, waarbij ze alleen doden registreren als ze ondersteunend bewijs hebben gezien, zoals foto's van begraafplaatsen.

Omdat niet elk sterfgeval aandacht krijgt in openbare bronnen, ziet Mediazona de telling als een ondergrens. De Kremlinkritische site schat het werkelijke aantal Russische doden op ongeveer 165.000. Dit aantal is gebaseerd op oversterftecijfers onder Russische mannen.

Leger

Van de meeste soldaten die aan het front zijn gestorven, weet Mediazona ook welke achtergrond ze in het leger hadden. Mensen die zich vrijwillig hadden aangemeld voor de strijd vormen met bijna een kwart van het totaal de grootste groep. Daarna komen gevangenen (17 procent), die in ruil voor een periode in dienst van hun gevangenisstraf af hoopten te komen. De derde categorie zijn gemobiliseerde rekruten, pas daarna volgen beroepsmilitairen uit diverse legeronderdelen. Voor het eerst heeft Mediazona ook de volledige lijst met geverifieerde namen van omgekomen Russische militairen naar buiten gebracht.

Rusland brengt zelf geen cijfers naar buiten over het aantal gesneuvelde militairen bij wat het de "speciale militaire operatie" noemt. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov wilde er dinsdag ook niet op reageren. Hij zei tegen journalisten die hem ernaar vroegen dat hij de publicatie niet kende en wilde op de genoemde aantallen niet ingaan.