Iran zegt Amerikaanse drone te hebben neergehaald

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 10:14
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft naar eigen zeggen een Amerikaanse drone neergehaald. Het zou gaan om een MQ-9 die in Iraans luchtruim vloog. De garde zegt dat het alle recht heeft om terug te slaan als de Verenigde Staten het staakt-het-vuren schenden. De hoogste leider van Iran schreef op Telegram dat de VS aan invloed verliezen in de regio.
"Zeker is dat de tijd niet teruggedraaid zal worden, en de naties en landen in de regio niet meer zullen dienen als schild voor Amerikaanse bases", schreef de opperste leider van Iran, ayatollah ‌Mojtaba ⁠Khamenei, op Telegram. De VS "bewegen met de dag verder en verder weg van hun voormalige status".
De MQ-9 die Iran zegt te hebben neergehaald, heeft een spanwijdte van twintig meter en kost tientallen miljoenen euro's. Daarnaast is geschoten op een straaljager, aldus de IRG.
