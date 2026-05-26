Schoolbusje in België wordt verpletterd door trein. Vermoedelijk meerdere doden.

In het Oost-Vlaamse Buggenhout is maandagochtend een schoolbusje in botsing gekomen met een reizigerstrein aan een overweg nabij het station. Volgens de eerste berichten uit Belgische media zijn daarbij meerdere slachtoffers gevallen in het busje, dat gebruikt werd voor schoolvervoer. Op de trein, die onderweg was op de spoorlijn Brussel–Mechelen, zaten naar schatting ruim honderd tot honderdvijftig passagiers.
De hulpdiensten rukten massaal uit naar de plaats van het ongeval. Het medisch rampenplan werd afgekondigd om de inzet van ambulances, brandweer en politie te coördineren en ter plaatse werd een triagezone ingericht voor de opvang van gewonden. Reizigers uit de trein werden geëvacueerd en opgevangen in de omgeving van het station.
Spoorwegbeheerder Infrabel meldt dat de overweg op het moment van de aanrijding gesloten was. De precieze toedracht van het ongeval is nog onduidelijk en wordt onderzocht door politie en experts van de spoorwegmaatschappij. Het treinverkeer in de regio is voorlopig stilgelegd, wat leidt tot vertragingen en omleidingen voor reizigers tussen Brussel en Mechelen.