Iran zet vergeldingsaanvallen voort op Golfregio en Israël

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 7:43
anp020326043 1
DUBAI (ANP/AFP/RTR) - Voor de derde dag op rij heeft Iran maandag aanvallen uitgevoerd op de Golfregio en Israël als vergelding voor het Amerikaans-Israëlische offensief.
Verslaggevers van persbureau AFP en getuigen meldden luide explosies in Doha in Qatar, Dubai en Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten, Manama in Bahrein en in het Israëlische Jeruzalem.
In Koeweit onderschepten luchtverdedigingssystemen meerdere drones; er vielen geen gewonden. Een ooggetuige meldde maandag rookpluimen in de omgeving van de Amerikaanse ambassade in hoofdstad Koeweit.
Erbil
Ook boven Erbil, de hoofdstad van de Iraakse Koerdische regio waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd, werden vroeg op maandag minstens twee drones onderschept.
In Bahrein viel één dode bij de Iraanse aanvallen, meldde het Bahreinse ministerie van Binnenlandse Zaken. In Koeweit vielen zondag al 32 gewonden bij eerdere aanvallen, allen buitenlandse staatsburgers.
