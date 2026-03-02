ECONOMIE
Tientallen doden bij Israëlische aanval op Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 7:44
BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Bij de Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn maandag al zeker 31 doden en 149 gewonden gevallen, hebben de autoriteiten van het aangevallen land bekendgemaakt. Het Israëlische leger voert aanvallen uit in heel Zuid-Libanon en de zuidelijke voorsteden van Beiroet na beschietingen door militie Hezbollah.
Bij een van de aanvallen op Beiroet zou Mohammad Raad, het hoofd van de parlementaire fractie van Hezbollah, zijn gedood. Het Israëlische leger waarschuwde bewoners van bijna vijftig dorpen in Libanon te evacueren.
Een Israëlische bevelhebber liet weten dat "de aanvallen op Hezbollah zullen doorgaan en de intensiteit zal toenemen".
De Libanese president Joseph Aoun zei maandag dat de raketaanvallen vanuit Libanon op Israël de inspanningen van zijn regering ondermijnen om het land buiten de regionale oorlog te houden.
