Is je nagels lakken slecht voor je?

Overal ter wereld en al eeuwen lang is het lakken van je nagels een populaire vorm van zelfexpressie. Maar of je nu de voorkeur geeft aan een French tip, emo black of lange acrylnagels met opvallende designs, je kunt je het volgende afvragen: Kan het lakken van je nagels slecht voor je zijn?

Het antwoord is een beetje ingewikkeld, maar traditionele nagellak, gelnagels en acrylnagels zijn over het algemeen veilig, vertelde Dr. Chris Adigun, dermatoloog bij het Dermatology & Laser Center of Chapel Hill in North Carolina, aan Live Science.

Traditionele nagellakken kunnen echter chemicaliën bevatten die de huid rond het nagelbed kunnen irriteren en bij sommige mensen kunnen ze allergische reacties veroorzaken. Daarom raadt Adigun aan om “drie-vrije” nagellak te gebruiken, waarin drie chemische stoffen ontbreken die vaak irritatie kunnen veroorzaken:

tolueen

formaldehyde

formaldehyde releasers, die formaldehyde afgeven als ze worden afgebroken.

Sommige nagellakken bevatten formaldehyde omdat het een antimicrobiële, conserverende en nagelverharder is, terwijl tolueen ervoor zorgt dat nagellak vloeibaar blijft in het flesje maar snel droogt op je nagels.

Helaas zijn nagellakken zonder deze ingrediënten niet altijd nauwkeurig geëtiketteerd. Een studie uit 2019, gepubliceerd in het tijdschrift Dermatitis, onderzocht 28 nagellakken die werden geadverteerd als formaldehyde-vrij en ontdekte dat vier nagellakken nog steeds de chemische stof bevatten.

kankerverwekkende stof, maar onderzoeken hebben alleen een sterk verband met de ziekte aangetoond bij mensen die de chemische stof in grote hoeveelheden inademen, zoals industriearbeiders en balsemers. Dit type blootstelling aan formaldehyde en andere chemicaliën kan ook bij nagelstylisten het risico op bepaalde vormen van Het National Cancer Institute erkent formaldehyde als eenstof, maar onderzoeken hebben alleen een sterk verband met de ziekte aangetoond bij mensen die de chemische stof in grote hoeveelheden inademen, zoals industriearbeiders en balsemers. Dit type blootstelling aan formaldehyde en andere chemicaliën kan ook bij nagelstylisten het risico op bepaalde vormen van kanker verhogen, maar onderzoek naar dat risico heeft tegenstrijdige resultaten opgeleverd.

Het is niet bekend of formaldehyde in voldoende hoge concentraties aanwezig is in nagellak - of dat het lichaam er genoeg van absorbeert in deze context - om het risico op kanker te verhogen door het gebruik van nagellak, volgens Harvard Health. Er is een gebrek aan onderzoek naar hoe de chemische stof van invloed kan zijn op mensen die vaak hun nagels lakken.

Adigun raadt aan om nagellak te verwijderen met een acetonvrije remover, vooral als je broze nagels hebt. “Aceton ontdoet de nagel eigenlijk van lipiden [vetmoleculen] die de nagel bij elkaar houden, en dat lipidenverlies veroorzaakt een broze kwaliteit die de nagel erg breekbaar maakt,” zei ze.