Hartono klopt landgenote Lamens in kwalificaties US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisster Arianne Hartono heeft in de eerste kwalificatieronde voor de US Open overtuigend afgerekend met landgenote Suzan Lamens: 6-3 6-3. De 28-jarige Hartono heeft daardoor nog twee zeges nodig om zich voor het eerst te plaatsen voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Ook Lamens (25) deed nog nooit mee aan het hoofdtoernooi in New York.

Lamens ging als nummer 120 van de wereld als lichte favoriete het Nederlands onderonsje in, maar moest in de vierde game een break toestaan en deed dat in de achtste game nog eens. In de tweede set sloeg Hartono, de mondiale nummer 149, toe in de derde game en benutte op de service van Lamens bij 5-3 haar eerste matchpoint. Na een uur en negen minuten zat het duel erop.

Hartono, die wel al twee keer het hoofdtoernooi van de Australian Open haalde, treft in de volgende ronde Rebecca Marino uit Canada.