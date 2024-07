Islamitische Jihad: sommige gijzelaars deden zelfmoordpoging

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De gewapende tak van Islamitische Jihad stelt dat enkele Israëlische gijzelaars een zelfmoordpoging hebben ondernomen. Dat gebeurde volgens de groep nadat zij op dezelfde manier waren behandeld als Israël Palestijnse gevangenen zou behandelen.

Gewapende Palestijnse groepen namen vorig jaar gijzelaars mee terug naar de Gazastrook nadat ze op 7 oktober Israël waren binnengevallen. "We zullen Israëlische gijzelaars op dezelfde manier blijven behandelen als Israël onze gevangenen behandelt", zei een woordvoerder van de al-Quds Brigades op Telegram. Hij trad niet in detail over hoe de gijzelaars nu worden aangepakt.