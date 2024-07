Rusland doet niet meer mee aan Parlementaire Assemblee van OVSE

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland schort de deelname aan de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op. Het Hoger- en Lagerhuis van het Russische parlement stemden unaniem in met dat besluit.

Het Hogerhuis, de Federatieraad, noemde de Assemblee een Russofoob orgaan waar toch geen betekenisvolle discussies kunnen plaatsvinden. De Parlementaire Assemblee is bedoeld om parlementen van lidstaten beter in staat te stellen met elkaar te overleggen. Het is geen besluitvormingsorgaan.

De OVSE telt tientallen leden, waaronder Nederland en Oekraïne. De organisatie is bedoeld om internationale samenwerking te bevorderen op allerlei terreinen.