Israël: 29 opvarenden Gazavloot uitgezet

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 17:25
JERUZALEM (ANP) - Israël zegt 29 "provocateurs" van de actievloot die op weg was naar Gaza, te hebben uitgezet richting hun land van herkomst. Het gaat om arrestanten uit Nederland, Spanje en Portugal. De vier Nederlanders zijn per vliegtuig op weg naar Madrid, waar zij zullen worden opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade.
Israël stuitte woensdag de actievloot van zeker veertig schepen, vanwege de zeeblokkade die het al 22 jaar opwerpt voor de kust van Gaza. Daarbij werden de in totaal meer dan vierhonderd opvarenden gearresteerd. Volgens Israël waren zij "veilig en in goede gezondheid", al klonk er vanuit de hoek van opvarenden een ander geluid. Onder anderen klimaatactivist Greta Thunberg zei hardhandig te zijn behandeld. Israël heeft die aantijgingen "klinkklare leugens" genoemd.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op X de arrestanten "zo snel mogelijk" te willen uitzetten, maar dat sommigen er bewust voor kiezen hun "uitzettingsprocedure te verlengen" en "liever in Israël blijven rondhangen".
