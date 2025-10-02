Israël: actie Gaza-vloot voorbij, geen boot heeft Gaza bereikt

JERUZALEM (ANP) - Geen van de schepen van de Global Sumud Flotilla heeft de kust van Gaza weten te bereiken, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X. De actievloot was op weg naar de Gazastrook met noodhulp. De Israëlische marine heeft op één schip na alle schepen tegengehouden en zegt dat ook dit laatste schip Gaza niet zal bereiken.

"De Hamas-Sumud-provocatie is voorbij", schrijft het ministerie op X. "Geen van de schepen is erin geslaagd de gevechtszone te bereiken of de legitieme marineblokkade te doorbreken."

Het ministerie voegt eraan toe dat alle passagiers "veilig zijn en in goede gezondheid verkeren". De opvarenden zijn gearresteerd en "veilig" op weg naar Israël, om daarna te worden uitgezet naar Europese landen.