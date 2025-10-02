Nederlandse rechter dwingt Facebook en Instagram om tijdlijn aan te passen

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram , moet zijn apps aanpassen zodat gebruikers makkelijker kunnen kiezen voor een tijdlijn zonder algoritme. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald in een kort geding dat was aangespannen door privacyorganisatie Bits of Freedom.

Volgens de Europese regels hebben gebruikers recht op een tijdlijn die berichten simpelweg in chronologische volgorde toont. Hoewel die optie al bestaat, is die moeilijk te vinden en wordt de keuze niet onthouden. Zodra de app opnieuw geopend wordt, belanden gebruikers automatisch weer in de algoritmische tijdlijn.

Inbreuk op de vrijheid van informatie

De rechter was daar helder over: dat de keuze telkens verloren gaat, staat “haaks” op het doel van de Europese regels, “namelijk dat gebruikers daadwerkelijk autonomie, keuzevrijheid en controle krijgen over de wijze waarop informatie aan hen wordt gepresenteerd”. Volgens de rechter maakt Meta zelfs “inbreuk op de vrijheid van informatiegaring, dat als onderdeel van het grondrecht van vrijheid van meningsuiting fundamenteel is voor een democratische samenleving”.

Binnen twee weken aanpassen

Meta krijgt twee weken de tijd om de apps aan te passen. De keuze voor een chronologische tijdlijn moet “rechtstreeks en gemakkelijk toegankelijk” zijn en onthouden worden. Doet Meta dat niet, dan volgt een dwangsom van 100.000 euro per dag, tot een maximum van 5 miljoen.

Bits of Freedom is tevreden. “We zijn blij dat de rechter nu duidelijk maakt dat Meta de keuze van de gebruiker moet respecteren”, zegt woordvoerder Maartje Knaap. “Tegelijkertijd is het jammer dat we de rechter nodig hebben om ervoor te zorgen dat Meta zich aan de wet houdt.”

Risico voor de democratie

De organisatie waarschuwt dat de algoritmes van Meta een “risico voor onze democratie” vormen, zeker met de verkiezingen van 29 oktober in aantocht.