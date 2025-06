Israël bergt lichamen van twee dode gijzelaars in Gaza

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische leger en de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet hebben in Gaza de lichamen van twee gijzelaars geborgen. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu woensdag bekendgemaakt.

Een van de slachtoffers is Yair Yaakov. Volgens het Israëlische leger werd Yaakov op 7 oktober 2023 doodgeschoten toen hij de deur van zijn schuilkamer vasthield om zijn gezin te beschermen. Zijn kinderen, Yagil en Or, en zijn partner Meirav Tal werden diezelfde dag ontvoerd, maar keerden in november 2023 terug naar Israël.

De identiteit van de andere gijzelaar is nog niet vrijgegeven.

Volgens Israël worden er nog 53 gijzelaars vastgehouden in Gaza.