Keijzer: raar dat gesprek ministersposten alleen over asiel ging

DEN HAAG (ANP) - Een van de drie nieuwe asielministers Mona Keijzer vindt het vreemd dat de overleggen over het opvullen van de ministersposten van de afgelopen week alleen over het ministerie van Asiel en Migratie gingen. Keijzer zei in het televisieprogramma Goedenavond Nederland dat niet gesproken werd over andere ministeries die zijn opengevallen na het vertrek van de PVV uit het kabinet.

Woensdag maakten de drie overgebleven coalitiepartijen VVD, NSC en BBB bekend een verdeling te hebben gemaakt. Het ministerie van Asiel en Migratie is opgedeeld door de drie partijen, die het niet eens konden worden over welke partij daar een minister zou krijgen.

In de uitzending zat ook Tweede Kamerlid van CDA Derk Boswijk. Hij legde zijn voormalige partijgenoot Keijzer voor dat er niets is veranderd nu de PVV weg is en dat de coalitiepartijen nog steeds hun eigen belang boven het landsbelang stellen. Keijzer weerlegde dat door te zeggen dat de drie coalitieleiders juist hard hebben gewerkt.