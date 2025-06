Wall Street eindigt lager na handelsafspraken en inflatie

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend geëindigd na een schommelende handelssessie. Beleggers verwerkten onder andere nieuwe handelsafspraken tussen de Verenigde Staten en China en cijfers over de Amerikaanse inflatie.

De Dow-Jonesindex sloot vrijwel vlak op 42.865,77 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 6022,24 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,5 procent lager op 19.615,88 punten.

De voorlopige deal was de slotsom van twee dagen overleg in Londen. De Amerikaanse president Donald Trump meldde op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de handelsdeal met China nu "klaar" is en alleen nog afhankelijk is van zijn goedkeuring en die van de Chinese president Xi Jinping.

Daarnaast werd bekend dat de inflatie in de VS in mei uitkwam op 2,4 procent op jaarbasis. Dat was een maand eerder nog 2,3 procent. Op de financiële markten zijn er zorgen dat de heffingen van Trump de prijzen kunnen aanjagen, maar dat lijkt vooralsnog mee te vallen.