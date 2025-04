Israël beschiet gebouw in Zuid-Beiroet na waarschuwing

BEIROET (ANP/RTR/AFP) - In Zuid-Beiroet is een gebouw geraakt bij een Israëlische aanval, bijna een uur nadat het Israëlische leger een evacuatiebevel had uitgevaardigd aan de bewoners van het gebied. Er is nog niets bekend over slachtoffers of schade.

Volgens Israël heeft zijn leger een locatie van Hezbollah aangevallen waar precisiegeleide raketten waren opgeslagen, aldus een verklaring van het kantoor van premier Benjamin Netanyahu.

De aanval was de derde keer dat Israël de Libanese hoofdstad aanviel sinds eind november een staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah van kracht werd. Op 28 maart werd bij Israëlische aanvallen een gebouw in een zuidelijke buitenwijk van Beiroet vernietigd. Op 1 april kwamen bij een Israëlische verrassingsaanval op een gebouw in Zuid-Beiroet minstens vier mensen om het leven.