Le Court sprakeloos en dankbaar na zege in Luik-Bastenaken-Luik

LUIK (ANP) - Kimberley Le Court won afgelopen jaar de slotetappe van de Giro d'Italia, maar de op Mauritius geboren wielrenster wist niet goed wat ze moest zeggen nadat ze zondag Luik-Bastenaken-Luik had gewonnen. Geflankeerd door Puck Pieterse en Demi Vollering leek de renster van AG Insurance-Soudal ook op het podium nog niet van de verbazing bekomen. "Ik heb hier geen woorden voor", sprak ze in het flashinterview.

Le Court behaalde dit jaar al ereplaatsen: vijfde in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen, zesde in de Waalse Pijl. Winnen is toch iets anders. "Ik moet mijn ploeggenoten bedanken. Ik was gelost, maar kon terugkeren."

Met een illuster gezelschap reed ze naar de streep. Vollering had de koers al twee keer gewonnen, Pieterse, net als Le Court debuterend in 'LBL', zegevierde woensdag in de Waalse Pijl. "Maar ik kreeg vertrouwen, al had ik last van kramp. In de sprint zag ik het wiel van Pieterse naderen, maar ik hield het vol. Ik was er eerder al dichtbij. Ik ben trots."