Hassan was bijna maand ziek na olympisch succes in Parijs

LONDEN (ANP) - Sifan Hassan was eind vorig jaar bijna een maand ziek. Het was een lichamelijke reactie op alle stress van de Olympische Spelen, zei haar trainer Tim Rowberry na de marathon van Londen, waarin Hassan als derde eindigde.

Hassan schreef in Parijs atletiekhistorie door als eerste vrouw de 5000 en 10.000 meter te combineren met de marathon. Ze won brons op beide baannummers en sloot de Spelen af met goud op de marathon.

"Het was eigenlijk de bedoeling aan het eind van het jaar nog een wedstrijd te lopen en daarom was ze naar Utah in de Verenigde Staten gekomen om te trainen, maar ze werd ziek en dat duurde bijna een maand. Het trainingskamp was al geboekt, dus ze heeft die tijd gebruikt om te herstellen", vertelde Rowberry.

Hassan herstelde verder in Nederland en trok begin dit jaar naar Kenia om zich voor te bereiden op de marathon in Londen. "Ze had een reset nodig. Het voordeel van Hassan is dat ze heel goed is in niets doen. Zitten, koffie drinken en praten met vrienden zijn haar favoriete bezigheden."