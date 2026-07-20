Israël bevestigt begin proef terugtrekking uit Zuid-Libanon

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen gebieden in het zuiden van Libanon verlaten. Het plan is dat de Libanese strijdkrachten, die bekendstaan als zwakker dan Hezbollah, de controle daar overnemen.

De Verenigde Staten meldden eerder op maandag dat de proef was gestart. De IDF meldde uren later dat met de Amerikaanse en Libanese legers overleg plaatsvindt en planningswerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook laat de IDF weten "krachtig" te zullen reageren op iedere schending van de overeenkomst.

De plannen komen voort uit onderhandelingen tussen Libanon en Israël. De landen sloten vorige maand een raamovereenkomst. Er zijn geen afspraken gemaakt over wanneer de IDF moet zijn teruggetrokken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei destijds dat de IDF zich niet zou terugtrekken uit het zuidelijkste deel van Libanon. Dat gebeurt volgens hem pas na de ontwapening van Hezbollah.