Burgemeesters betuigen medeleven na dodelijke verkeersongevallen

MAARSSEN/DIRKSLAND (ANP) - De burgemeesters van het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee en van Stichtse Vecht in Utrecht hebben hun medeleven geuit na de fatale ongevallen die zondagavond en -nacht in beide gemeenten plaatsvonden. Bij zowel het ongeval in Dirksland als in Maarssen kwamen twee mensen om het leven.

Op de Westkanaaldijk in Maarssen botste een auto tegen een boom. De slachtoffers zijn vrouwen van 17 en 18 jaar. "Het is nauwelijks te bevatten dat twee jonge mensen zo plotseling uit het leven zijn weggerukt", schrijft burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht op X. "Mijn gedachten gaan uit naar hun ouders, familie en andere naasten."

In Dirksland overleden een 33-jarige en een 18-jarige man toen ze met een voertuig vermoedelijk ook een boom raakten. Een derde persoon raakte zwaargewond. Burgemeester Ada Grootenboer van Goeree-Overflakkee zegt dat haar gedachten bij de nabestaanden zijn.