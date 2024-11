Israël bevestigt dat gedode militant actief was als hulpverlener

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het Israëlische leger zei zaterdag dat een militant die het heeft gedood werkzaam was voor hulporganisatie World Central Kitchen (WCK). Volgens Israël was hij betrokken bij de Hamas-aanval van 7 oktober vorig jaar.

Nieuwszender Al Jazeera en het Palestijnse persbureau WAFA schreven eerder dat drie WCK-medewerkers zaterdag waren omgekomen bij een aanval op een auto in Khan Younis. De Israëlische krijgsmacht zei vervolgens te onderzoeken of de gedode militant inderdaad werkzaam was voor de hulporganisatie.

In april kwamen ook al zeven medewerkers van WCK om het leven door een Israëlische beschieting.