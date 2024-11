Norris schenkt teamgenoot Piastri zege in sprintrace Qatar

LOSAIL (ANP) - Oscar Piastri heeft in Qatar de laatste sprintrace van dit seizoen in de Formule 1 gewonnen. De coureur van McLaren kreeg de zege cadeau van zijn teamgenoot Lando Norris, die de hele race aan de leiding had gereden en op de laatste meters voor de finish inhield om de Australiër voorbij te laten. George Russell van Mercedes eindigde als derde in de korte race over 100 kilometer bij de Grote Prijs van Qatar.

Max Verstappen eindigde als achtste en scoorde daarmee precies 1 punt voor het kampioenschap. Het maakte voor de coureur van Red Bull niet echt uit, want de Nederlander verzekerde zich vorige week in Las Vegas al van zijn vierde wereldtitel.

Verstappen klaagde in de sprintrace opnieuw over zijn auto, waarin hij weinig grip had op de snelle baan in de woestijn. Hij zakte bij de start zelfs van de zesde naar de negende plaats. Halverwege haalde hij Pierre Gasly van Alpine in om een positie op te schuiven.