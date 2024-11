Verstappen moppert over Red Bull-auto: er is niet mee te rijden

LOSAIL (ANP) - Max Verstappen had na de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar geen goed woord over voor zijn Red Bull-auto. "Er is niet mee te rijden. Geen grip en op koude banden is dat nog minder", verklaarde de Nederlander bij Viaplay zijn slechte start. Verstappen viel bij de start terug van de zesde naar de negende plaats en eindigde uiteindelijk als achtste.

"Het is alsof ik in een rallyauto rijd. Ik had beter met mijn vader mee kunnen doen in de Spa Rally, dan had ik meer kans gehad", verwees de viervoudig wereldkampioen naar zijn vader Jos, die een nieuwe carrière in de rallysport heeft ontdekt.

Verstappen hoeft zich niet heel druk te maken over zijn uitslagen, want hij verzekerde zich vorige week in Las Vegas van zijn vierde wereldtitel. Maar de Nederlander is eerzuchtig en wil altijd vooraan rijden. "We zullen nog wel proberen wat aan te passen aan de auto, maar ik verwacht geen wonderen", aldus Verstappen, die later zaterdag nog de kwalificatie moet rijden voor de hoofdrace op zondag. De Grote Prijs van Qatar is de voorlaatste race van het seizoen.