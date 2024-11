Israël bombardeert Beiroet na evacuatieoproep

BEIROET (ANP/DPA/AFP) - Israël heeft opnieuw doelen gebombardeerd in de Libanese hoofdstad Beiroet. De luchtaanvallen troffen een wijk op enkele kilometers van het stadscentrum. Ooggetuigen spreken over harde explosies en opstijgende rook. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De aanval vond plaats nadat Israël inwoners van delen van zuidelijk Beiroet had opgeroepen te vertrekken.

Israël voert in Libanon luchtaanvallen uit op Hezbollah en heeft ook grondtroepen ingezet in het buurland. Beiroet beschikt niet over sirenes om burgers te waarschuwen voor aanvallen. In een overwegend christelijke wijk lieten kerken daarom klokken luiden. Sommige mensen zochten vervolgens een veilig heenkomen in de gebedshuizen.

Israël bestookt ook doelen in de Gazastrook, waar het Hamas wil uitschakelen. Daar maakten Palestijnse autoriteiten zondag melding van zeker twintig doden bij een reeks aanvallen, onder wie ook meerdere kinderen.