Israël doodt Fatah-commandant in Libanon

SIDON (ANP/AFP) - Israël heeft met een luchtaanval in Libanon een commandant gedood van Fatah, de Palestijnse partij die de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Volgens Israël was hij verantwoordelijk voor aanvallen op dat land, maar een Fatah-lid zegt dat Israël met deze liquidatie "een grootschalige oorlog in de regio wil ontketenen".

Het gaat om Khalil al Maqdah, die was aangesloten bij Fatah en de Al Aqsa Martelarenbrigades. Dat is een verband van Palestijnse milities die actief zijn op de Westelijke Jordaanoever en zich verzetten tegen de Israëlische bezetting. De beweging staat in Nederland op de lijst met terroristische organisaties. Volgens Israël werkte Maqdah voor Iran en hield hij zich bezig met de leveringen van wapens en financiering.

Het is voor het eerst sinds ruim tien maanden geleden de oorlog in de Gazastrook begon dat Israël een functionaris van Fatah doodt.