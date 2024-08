Shwartzman vervangt Bottas in eerste vrije training Zandvoort

HINWIL (ANP) - Stake F1 Team laat de Russisch-Israëlische coureur Robert Shwartzman in plaats van Valtteri Bottas de eerste vrije training op het circuit van Zandvoort rijden. Het Zwitserse Formule 1-team heeft een overeenkomst met Ferrari om jong talent tijdens trainingen ervaring te laten opdoen. De 24-jarige Shwartzman is dit seizoen reserverijder bij de Italiaanse renstal.

Voormalig Mercedes-coureur Bottas is lovend over het circuit in Zandvoort. "Dit circuit heeft iets speciaals: het is echt om te racen, met schuine bochten en hogesnelheidssecties. De Nederlandse fans zorgen voor een ongelooflijke sfeer en het is altijd genieten om voor zulke fanatieke fans te rijden."

Vrijdag zijn twee vrije trainingen, op zaterdag gevolgd door de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix. De hoofdrace is op zondag.