Israël doodt op één dag zeker 78 Palestijnen in Gazastrook

Israël heeft maandag zeker 78 Palestijnen gedood in de Gazastrook. Dat meldt Al Jazeera op basis van Palestijnse bronnen.

Onder de slachtoffers zijn opnieuw burgers die door Israëlische soldaten werden doodgeschoten nabij distributiepunten voor voedselhulp, onder meer bij een distributiepost in de zuidelijke stad Rafah. Daar werden zeker vijf Palestijnen gedood, aldus persbureau Wafa.

Bij een aanval op een kamp met ontheemden in Khan Younis, ook in het zuiden van de kuststrook, heeft Israël zeker negen mensen gedood. Bij een luchtaanval op een winkel in het vluchtelingenkamp van Bureij, in het centrum van Gaza, kwamen vier mensen om.

Israël voerde ook aanvallen op Noord-Gaza en Gaza-Stad uit. Een Israëlische tank kwam in een hinderlaag terecht, waarbij volgens het leger drie soldaten omkwamen. Israëlische troepen beantwoordden de hinderlaag met luchtaanvallen op Gaza-Stad. Gebouwen werden met de grond gelijkgemaakt. Volgens Wafa werden zeker 24 mensen gedood.