Israël dreigt Hezbollah over niet nakomen afspraken

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische regering stelt dat de Libanese beweging Hezbollah de afspraken van het wapenstilstandsakkoord van eind november niet naleeft. Defensieminister Israel Katz zei zondag dat de strijders van Hezbollah zich nog steeds niet allemaal ten noorden van de rivier de Litani hebben teruggetrokken. Dit moeten ze volgens Katz wel doen "want anders is er helemaal geen akkoord".

Israël zal dan volgens de defensieminister met kracht in actie komen. De Litani stroomt over het algemeen van oost naar west en mondt 30 kilometer ten noorden van de Israëlische grens in de Middellandse Zee.

De sjiitische beweging Hezbollah heeft bijna een jaar lang raketten op Israël afgevuurd naar aanleiding van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook sinds 7 oktober 2023. Israël bestookte in die periode ook Libanon. Israëlische troepen trokken 1 oktober het zuiden van Libanon binnen en Israël bombardeerde grote delen van het land. Door bemiddeling van Frankrijk en de VS is er sinds 27 november een wapenstilstand van kracht.