China wil economische slagkracht westelijke regio's verbeteren

BEIJING (ANP/RTR) - China gaat fors investeren in de ontwikkeling van zijn westelijke regio's. De overheid gaat geld steken in de aanleg en uitbreiding van infrastructuur zoals havens en luchthavens. Zo wil de regering in Beijing gebieden als Xinjiang en Sichuan meer economische slagkracht geven.

Volgens staatsmedia gaat het om ingrepen om de integratie van spoor-, lucht-, rivier- en zeeverbindingen in het westen van China te verbeteren. Zo moeten de luchthavens in steden zoals Chengdu, Chongqing, Kunming, Xi'an en Ürümqi worden uitgebreid. Ook zouden er speciale douanezones moeten komen en de luchthavens moeten beter verbonden worden met andere transportmogelijkheden.

China streeft al langer naar het versterken van zijn westelijke regio's, die aanzienlijk achterlopen op de kustprovincies waar grote steden als Shanghai en Guangzhou liggen en de meeste Chinezen wonen. De westelijke regio's van China beslaan ongeveer twee derde van het landoppervlak van het land en omvatten gebieden zoals Sichuan, Chongqing, Yunnan, Xinjiang en Tibet.