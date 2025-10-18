ECONOMIE
Israël: Hamas heeft lichaam overleden gijzelaar overgedragen

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 7:34
anp181025027 1
GAZA (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft gemeld dat het lichaam van een gijzelaar is overgedragen aan het Rode Kruis in Gaza. "Volgens informatie verstrekt door het Rode Kruis is een kist met stoffelijk overschot van een overleden gijzelaar in hun bewaring overgedragen en onderweg naar IDF-troepen in de Gazastrook", aldus het leger op X.
Eerder op vrijdag liet Hamas weten een dode gijzelaar te hebben gevonden en deze vrijdag om 23.00 uur Nederlandse tijd vrij te geven. De identiteit van de gijzelaar werd niet bekendgemaakt.
Hamas liet eerder deze week twintig levende gijzelaars vrij en droeg de lichamen van een deel van de overleden gijzelaars over. De stoffelijke resten van negentien gijzelaars zijn nu nog in de Gazastrook. Hamas moet die overdragen als onderdeel van een bestand met Israël, maar zegt dat nog niet te kunnen omdat niet alle lichamen zijn teruggevonden.
