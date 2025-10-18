ECONOMIE
ICC wijst beroep Israël af over arrestatiebevel Netanyahu

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 18 oktober 2025 om 7:43
bijgewerkt om zaterdag, 18 oktober 2025 om 8:04
anp181025028 1
Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft het verzoek van Israël afgewezen om in beroep te gaan tegen de arrestatiebevelen voor premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant.
Het Strafhof oordeelde in november dat er "redelijke gronden" waren om aan te nemen dat Netanyahu en Gallant "strafrechtelijk verantwoordelijk" zijn voor vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.
Israël had het Hof in mei gevraagd de arrestatiebevelen in te trekken, maar dit werd op 16 juli door het ICC afgewezen. Een week later vroeg Israël toestemming om in beroep te gaan tegen die uitspraak, maar rechters oordeelden vrijdag dat "de kwestie, zoals door Israël geformuleerd, geen beroepbare zaak is".
Het ICC vaardigde ook arrestatiebevelen uit voor drie hoge functionarissen van de Palestijnse militante beweging Hamas, maar trok deze in na hun dood. De arrestatiebevelen tegen Netanyahu en Gallant leidden tot woede in Israël en ook in de Verenigde Staten, dat sindsdien sancties heeft opgelegd aan hoge functionarissen van het Strafhof.
