Israël heropent grensovergang Jordanië voor hulptransport Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Israël heropent woensdag naar eigen zeggen de Allenby-grensovergang tussen Jordanië en de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever voor vrachtwagens met hulpgoederen voor Gaza. Dat is voor het eerst sinds eind september.

"Alle hulpvrachtwagens met bestemming Gaza worden doorgelaten met een escorte en bewaking, na een grondige veiligheidsinspectie", zei een Israëlische functionaris.

De grensovergang werd in september door Israël tot nader order gesloten, nadat de bestuurder van een vrachtwagen met hulpgoederen het vuur had geopend en twee Israëlische militairen had gedood. De chauffeur werd vervolgens zelf gedood door de Israëlische veiligheidstroepen.

De Allenbybrug, of Koning Hoesseinbrug, ligt op een belangrijke route tussen Jordanië en Israël. De weg is de enige toegang voor meer dan 3 miljoen Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever naar Jordanië en de rest van de wereld.