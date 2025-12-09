ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reisadvies voor grensgebied Thailand en Cambodja kleurt rood

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 14:18
anp091225119 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een rood reisadvies gegeven voor het grensgebied van Thailand en Cambodja. "Wat uw situatie ook is: reis er niet heen. Het is er te gevaarlijk."
Het reisadvies geldt voor stroken van 20 kilometer vanaf de grens beide kanten op. In dat gebied wordt sinds maandag weer gevochten. In juli kostten gevechten al meer dan veertig mensen het leven, waarna een staakt-het-vuren werd gesloten dat nu onder druk staat.
"De situatie ter plekke is gevaarlijk en onvoorspelbaar", meldt het ministerie. De grens tussen Thailand en Cambodja is gesloten voor buitenlanders. Nederlanders in beide landen krijgen van het ministerie het advies om in het grensgebied op de wegen en paden te blijven omdat er elders landmijnen kunnen liggen. Ook geldt dat zij altijd aanwijzingen van de lokale autoriteiten moeten opvolgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

ANP-540761932

Hoe rijk is Marco Borsato?

ANP-526789623

Vastendieet zorgt voor opmerkelijke veranderingen in je hersenen en darmen

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

bloedbank ziet toename antistoffen tegen covid 19 bij bloeddonors1603887608

Wetenschappers ontdekken ‘nieuw’ bloedtype: slechts een handjevol mensen heeft het

shutterstock_2480513579

Waarom bladblazen je tuin én je buren sloopt

Loading