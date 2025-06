Israël: Iran was te dicht bij productie kernwapens

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël zei dat het geen andere keuze had dan Iran aan te vallen en voegde eraan toe dat het inlichtingen had verzameld waaruit bleek dat Teheran "het point of no return" had genaderd in zijn pogingen eigen kernwapens te bouwen.

"Het Iraanse regime werkt al tientallen jaren aan het verkrijgen van een kernwapen. De wereld heeft alle mogelijke diplomatieke wegen bewandeld om het te stoppen, maar het regime heeft geweigerd te stoppen", aldus het Israëlische leger in een verklaring.

Het leger heeft het bewijs dat het recentelijk zou hebben verzameld, niet bekendgemaakt.

Enkele uren voor het begin van de Israëlische aanval had de Amerikaanse president Donald Trump nog gezegd dat de VS zondag de gesprekken met Iran willen voortzetten over zijn nucleaire programma.