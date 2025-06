Israël voert luchtaanvallen uit op nucleaire en militaire doelen in Iran. Leider Revolutionaire Garde en Iraanse stafchef gedood

Israël heeft vannacht een zeer grote uitgevoerd op Iran waarbij zowel militaire als nucleaire doelwitten zijn aangevallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigt op X Operatie Rijzende Leeuw aan, een "gerichte militaire operatie om de Iraanse dreiging tegen Israëls voortbestaan terug te dringen". De aanval, die volgens het leger "preventief, precies en gecombineerd was", was specifiek gericht op de Iraanse programma's voor uraniumverrijking, nucleaire bewapening en ballistische raketten, met de uraniumverrijkingsfabriek in Netanz en nucleaire wetenschappers als belangrijke doelwitten. Volgens Netanyahu duurt de militaire operatie tegen Iran "zoveel dagen als nodig".

In verschillende Iraanse steden zijn ontploffingen waargenomen.De Iraanse staatstelevisie meldt doden in getroffen woongebouwen. Volgens diezelfde bron is de Iraanse luchtafweer "operationeel aan honderd procent van zijn capaciteit". Het Iraanse luchtruim is gesloten en het luchtverkeer op alle Iraanse luchthavens is opgeschort.

Bij de aanval zijn zowel de commandant van de Revolutionaire Garde, generaal-majoor Hussein Salami, als de Iraanse stafchef, generaal Mohammed Bagheri, gedood.

Iran heeft wraak gezworen voor de aanvallen. De Iraanse hoogste leider, ayatollah Ali Khamenei, zegt dat Israël een ‘zware straf’ zal krijgen na een aanval van vrijdag.