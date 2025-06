Ziekteverzuim neemt toe in eerste kwartaal na eerdere daling

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse werknemers waren in het eerste kwartaal van dit jaar vaker ziek vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In het eerste kwartaal van vorig jaar en ook in 2023 was er nog sprake van een daling op jaarbasis. Daarvoor steeg het ziekteverzuim juist jarenlang.

Het ziekteverzuim van werknemers was in de eerste drie maanden 5,8 procent. Dat betekent dat van de duizend te werken dagen 58 werden verzuimd wegens ziekte. Het ziekteverzuim kent een seizoenseffect, waardoor de cijfers niet worden vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. In de winter ligt het verzuim namelijk hoger dan in de zomer.

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare zagen begin dit jaar dat het ziekteverzuim in januari was gegroeid naar het hoogste niveau in vier jaar als gevolg van een griepepidemie.

Burn-out

In vrijwel alle bedrijfstakken was sprake van een stijging van het verzuim, stelt het CBS. In de cultuur-, sport- en recreatiesector daarentegen daalde het ziekteverzuim wel. Ook in de horeca en landbouw nam het verzuim af. De horeca had bovendien het laagste verzuim, met 3,4 procent. Tijdens de coronaperiode nam het ziekteverzuim nog hard toe in de horeca, maar sinds 2022 daalt het verzuim daar weer.

De gezondheids- en welzijnszorg kende met 8,1 procent opnieuw het hoogste verzuimpercentage. Ook ten opzichte van vorig jaar is sprake van een stijging. Met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg is het verzuim hoog.

Mensen meldden zich vooral ziek door griep, verkoudheid en andere virusinfecties, volgens het CBS. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook psychische klachten, overspannenheid en een burn-out vaak genoemd als reden van ziekteverzuim onder werknemers. Ook buikklachten en hoofdpijn worden relatief vaak genoemd.