Israël knapt het vuile werk op volgens Duitse bondskanselier

KANANASKIS (ANP/AFP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft tijdens de top van de G7 in het westen van Canada gezegd dat Israël met bombardementen in Iran "het vuile werk voor ons allemaal opknapt". Volgens Merz zijn "we allemaal slachtoffer van het Iraanse regime dat dood en verderf zaait".

Merz denkt dat het hele nucleaire programma van Iran wordt verwoest als dat land niet snel naar de onderhandelingstafel terugkeert. De Israëli's hebben niet de wapens om dat hele programma uit te schakelen, maar de Amerikanen wel, aldus de bondskanselier.

Maar hij zei daarbij dat de Amerikanen "duidelijk nog geen beslissing hebben genomen" of de VS zich aan de kant van Israël in de strijd mengen. Een dergelijke beslissing lijkt volgens Merz in de nabije toekomst wel te worden genomen.

Trump verliet eerder dan gepland de G7-top in Kananaskis in de provincie Alberta. Volgens Merz heeft hij bevestigd dat hij naar de NAVO-top komende week in Den Haag komt.