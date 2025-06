Resten middeleeuwse muren Arnhem worden gesloopt na brand

ARNHEM (ANP) - De resten van middeleeuwse muren in de Varkensstraat in Arnhem worden gesloopt. In de Varkensstraat ontstond op 6 maart van dit jaar een stadsbrand, die een deel van het winkelcentrum in Arnhem verwoestte. Vanwege de historische waarde van de muren uit de veertiende eeuw wilde onder meer de gemeente de resterende delen van de muren het liefst behouden, maar dat blijkt te veel vertraging op te leveren. Naar het behoud van twee historische kelders onder het grote gemeentelijke monument aan de Varkensstraat loopt nog een onderzoek.

Het staat vast dat de muurdelen en ook de kelders door de stadsbrand zodanig zijn aangetast dat ze geen bouwkundige rol meer kunnen vervullen, schrijft burgemeester Ahmed Marcouch dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Volgens Marcouch zouden de slopers, die al twee maanden aan het werk zijn, om de restanten van de muren heen moeten werken als die blijven staan. Dat is tijdrovend en arbeidsintensief en zou zeker voor drie maanden vertraging zorgen.