Israël meldt aanvallen op Hezbollah-locaties in Libanon

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische krijgsmacht zegt in Libanon wapenopslagplaatsen en andere infrastructuur van Hezbollah te hebben verwoest. Dat gebeurde op meerdere locaties in het zuiden van het land, bericht nieuwssite Times of Israel.

Een van de opslagplaatsen lag naar verluidt ondergronds, een andere verstopt in bosrijk gebied. Er zouden een raketwerper en explosieven zijn aangetroffen. Bij het ontmantelen van de locaties zouden ook gespecialiseerde militairen zijn ingezet.

Israël sloot vorig jaar november een bestand met Libanon na een gewapend conflict met Hezbollah. Die zwaarbewapende en politiek invloedrijke groep heeft nauwe banden met Iran.

Israël heeft na het ingaan van die overeenkomst nog wel luchtaanvallen uitgevoerd in Libanon. Operaties met grondtroepen komen volgens de nieuwssite veel minder vaak voor.