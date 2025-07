Treinreizigers weten binnenkort of ze last van stakingen krijgen

UTRECHT (ANP) - Voor treinreizigers en de NS breken spannende dagen aan. De komende dagen weten vakbonden VVMC, FNV en CNV of hun leden instemmen met het eindbod van de spoorwegmaatschappij voor een nieuwe cao. Als ze de voorstellen van de NS afwijzen, is de kans groot dat personeel met stakingen het treinverkeer opnieuw platlegt.

Vorige maand organiseerden de vakbonden vier regionale 24-uursstakingen, waarvan twee het treinverkeer van de NS in heel het land stillegden. Na een verbeterd eindbod van de NS schortten ze de acties op om leden te vragen wat ze ervan vinden.

Bij CNV en VVMC zijn de uitslagen van de ledenraadpleging eind deze week bekend, maar ze overleggen eerst intern en later met elkaar over de vervolgstappen. Begin volgende week verwachten ze meer te kunnen zeggen over eventuele nieuwe acties. CNV-bestuurder Henk Jongsma benadrukt dat de acties vorige week slechts zijn opgeschort en niet afgeblazen. FNV-leden hebben tot maandagmiddag de tijd om te stemmen.