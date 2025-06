Israël meldt dood van Hamas-kopstuk in Gaza

TEL AVIV (ANP) - Het Israëlische leger zegt op X een kopstuk van de Palestijnse militante organisatie Hamas te hebben gedood. Het zou gaan om Hakham Muhammad Issa Al-Issa, een van de oprichters van de gewapende vleugel van Hamas. Al-Issa speelde volgens Israël een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van de aanval van Hamas op het land, op 7 oktober 2023.

Hij zou vrijdag zijn gedood in Gaza-Stad, in een gezamenlijke operatie van het leger en de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet. Al-Issa zou een van de laatst overgebleven kopstukken van Hamas zijn geweest in de Gazastrook. Hamas heeft zijn dood niet bevestigd.

De aanval van 7 oktober luidde het begin in van de oorlog tussen Israël en Hamas. Bij de aanval vielen ongeveer 1200 doden en in Gaza zijn sindsdien meer dan 56.400 mensen omgekomen.