Deelnemers pridemars Boedapest angstig voor toekomst

BOEDAPEST (ANP) - Deelnemers aan de pridemars in Boedapest zeiden angstig te zijn geweest om deel te nemen aan het evenement dat door de Hongaarse regering was verboden. Onder recent ingevoerde wetgeving kunnen ze boetes van 500 euro krijgen en organisatoren zelfs gevangenisstraf. Maar ze vertelden aan het ANP zich gesteund te voelen door mensen uit onder meer Nederland.

Nóra (32) uit Hongarije zei te vrezen voor de door de politie ingezette gezichtsherkenning. "Ik draag mijn hoed en mijn vermomming. Mijn vrienden stelden ook voor om een klein snorretje te nemen. Ik was bang om mijn baan kwijt te raken. Toch heb ik meegedaan omdat vrijheid belangrijk is", zei Nóra, die niet met haar achternaam genoemd wilde worden.

"Ik had ook mijn twijfels om hier te komen", zei een 27-jarige Hongaarse student. Maar ondanks het gevaar van boetes liep hij mee. "Als we beslissen hier niet te komen, geven wij de regering alle macht."

Tot 200.000 deelnemers

De 29-jarige Maximilian Von Fuchs vluchtte naar Oostenrijk omdat hij als homo geen goede baan zou kunnen krijgen in het Hongarije onder premier Viktor Orbán. "Orbán heeft ongeveer alle media in handen en mensen zijn het afgelopen decennium gehersenspoeld. Maar ik was geraakt toen ik in de trein uit Wenen zoveel mensen uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk zag, onderweg naar de Boedapest Pride. Dat geeft mij moed."

De organisatie schatte het aantal deelnemers op 180.000 tot 200.000. Daarmee was het verreweg de drukst bezochte editie van de Boedapest Pride. Het vorige record stond op 35.000 deelnemers.