Israël na aanval ambulances: blijven rekenen op steun Nederland

DEN HAAG (ANP) - De Israëlische ambassade in Nederland heeft aangegeven dat Israël "volledig toegewijd" is aan het internationale recht en blijft rekenen op Nederlandse steun. Die verklaring volgt op een bezoek van ambassadeur Modi Ephraim aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar was hij ontboden nadat ophef was ontstaan over een Israëlische aanval op een ambulancekonvooi in de Gazastrook.

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) had de ambassadeur gevraagd "om opheldering te komen geven over recente gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Gazastrook". De ambassadeur zou tijdens het bezoek de verwachting hebben uitgesproken dat Nederland "als vriend van Israël, onze inspanningen zal steunen om de dreiging van Hamas in Gaza te ontmantelen".

Bij de aanval op het ambulancekonvooi zijn eind maart vijftien hulpverleners zijn gedood. De ambassade zegt dat het incident "uiterst serieus" wordt genomen en grondig wordt onderzocht.